Керчь оказалась самым популярным старожилом
3 июля 2017, 17:20 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Керчь лидирует в рейтинге самых древних туристических городов России, сообщило аналитическое агентство «ТурСтат».
Рейтинг городов, которым более тысячи лет со дня основания, составлен по информации региональных туристических офисов.
Самый древний город России – Керчь была основана как Пантикапей между 610 и 590 годом до нашей эры, то есть более 2500 лет назад. В прошлом году в Керчи отдохнуло более 30 тысяч туристов, пишет "АН-Крым".
Древнейшие российские города (возраст в 2017 г.):
1. Керчь (Крым): более 2500 лет
2. Дербент (Дагестан): более 2000 лет
3. Старая Ладога (Ленинградская область): более 1250 лет
4. Великий Новгород (Новгородская область): 1158 лет
5. Ростов Великий (Ярославская область): 1155 лет
6. Муром (Владимирская область): 1155 лет
7. Смоленск (Смоленская область): 1154 года
8. Псков (Псковская область): 1114 лет
9. Брянск (Брянская область): 1032 года
10. Владимир (Владимирская область): 1027 лет