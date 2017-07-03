Керчь оказалась самым популярным старожилом

Керчь лидирует в рейтинге самых древних туристических городов России, сообщило аналитическое агентство «ТурСтат».

Рейтинг городов, которым более тысячи лет со дня основания, составлен по информации региональных туристических офисов.

Самый древний город России – Керчь была основана как Пантикапей между 610 и 590 годом до нашей эры, то есть более 2500 лет назад. В прошлом году в Керчи отдохнуло более 30 тысяч туристов, пишет "АН-Крым".

Древнейшие российские города (возраст в 2017 г.):

1. Керчь (Крым): более 2500 лет

2. Дербент (Дагестан): более 2000 лет

3. Старая Ладога (Ленинградская область): более 1250 лет

4. Великий Новгород (Новгородская область): 1158 лет

5. Ростов Великий (Ярославская область): 1155 лет

6. Муром (Владимирская область): 1155 лет

7. Смоленск (Смоленская область): 1154 года

8. Псков (Псковская область): 1114 лет

9. Брянск (Брянская область): 1032 года

10. Владимир (Владимирская область): 1027 лет