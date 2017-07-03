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Зимний Крым станет популярен через два года

3 июля 2017, 17:17 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

Зимний Крым станет популярен через два года

Развитие осенне-зимнего туризма в Крыму получит свой толчок не раньше 2019 года с запуском железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив.

Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей ЧЕРНЯК в рамках проекта «АН-Люди».

По его словам, железнодорожное сообщение есть и будет самым дешевым и комфортабельным для многих россиян видом транспорта, в том числе и для путешествий в Крым. Именно ценовая политика ж/д сообщения даст возможность приезжать на полуостров самому большому сегменту населения страны – среднему классу.

Напомним, что Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта – 228 миллиардов рублей. Мост возводится за счет средств федерального бюджета без привлечения внебюджетного финансирования.

Движение автомобилей по Крымскому мосту планируют открыть в декабре 2018 года, поездов – в декабре 2019 года, сообщает "АН-Крым".

 

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