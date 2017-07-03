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Представитель семьи "пьяного" мальчика прокомментировал передачу дела в суд

3 июля 2017, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Представитель семьи "пьяного" мальчика прокомментировал передачу дела в суд

Официальный представитель семьи погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика Валерий Зубов прокомментировал сообщения о передаче дела в суд.

Напомним, эксперт признал, что в крови погибшего в ДТП малыша содержался алкоголь.
"Дело никуда не передавали", - заявил Зубков. Он уточнил RT, что может быть, передали, но ни он, ни семья об этом не информированы. По словам представителя семьи "пьяного мальчика", обвинительное заключение, которое должно вручаться перед отправкой дела в суд, ими получено не было.

Пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что в случае направления уголовного дела в суд все будут оповещены дополнительно.

Ранее адвокаты семьи заявили о намерении добиваться признания Романа Шимко, отца погибшего мальчика, потерпевшим.

Известный продюсер, много работающий с детьми, Максим Фадеев не удержался и высказался об истории с "пьяным" мальчиком - шестилетним малышом, погибшим в ДТП в подмосковной Балашихе.

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