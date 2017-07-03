Жители Волгограда требуют перехода с московского времени на час вперед
3 июля 2017, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Коллективное обращение в региональную думу подписывают жители Волгограда. Они добиваются перехода с московского времени на час вперед, чтобы рассвет не наступал так рано, а по вечерам темнело позже. Обсуждение этого вопроса депутаты пока перенесли и планируют рассмотреть его не раньше осени, сообщает ОТР.
После работы Андрей Бычков едет не домой, а в центр города. У него задание - собрать подписи горожан за то, чтобы Волгоградская область перешла с московского времени на местное. Андрей - участник общественного движения "Я за солнечный час". Вместе с единомышленниками они уже собрали двадцать шесть тысяч подписей по всему региону.
Андрей Бочков, участник движения "Я за солнечный час": "Наши географические соседи Астрахань и Саратов перешли на удобное время и избавились от рассветов ночью. Потому что в три часа начинается рассвет".
Супруги Доломановы подписи под требованием тоже поставили. Они живут в собственном доме, выращивают овощи и ягоды на приусадебном участке. Покопаться в огороде получается только после основной работы. Но сейчас, когда регион живет по московскому времени, темнеет рано. Иван не успевает сделать и трети того, с чем справлялся пару лет назад за те же вечерние часы.
Иван Доломанов, житель Волжского: "Самое, что раздражает, почему парламентарии Астраханской, Саратовской услышали глас народа, а наши затухли. Мы вступили в группу потому. Чтобы вернули это время".
Перевести часы регион пытается уже два года - с тех пор, как законопроект о переходе на местное время был вынесен на обсуждение Волгоградской областной думы. Но голосование раз за разом откладывается - депутаты никак не могут договориться о том, по какому времени жить волгоградцам. Инициаторы законопроекта считают, вопрос затягивается намеренно. На недавнем заседании по этому вопросу профильный комитет по охране здоровья снова отказался выносить вопрос на голосование.
Михаил Таранцов, депутат Волгоградской областной думы: "На думу можно вынести вопрос только в том случае, если он прошел профильный комитет. Если профильный комитет не прошел, на думу вопрос выносить нельзя. То есть, это такая попытка затянуть еще дальше. Это грубейшее нарушение регламента действующего областной думы. Но ничего лучшего не придумали, как вот таким детским, несерьезным, совершенно несолидным образом попытаться заволокитить эту ситуацию".
На недавнем заседании думы, последнем перед каникулами, председатель областной думы пообещал, что к обсуждению вопроса времени депутаты вернутся на первом же заседании осенью. Участники движения "Я за солнечный час" намерены собирать подписи до конца августа, а затем отвезти их в Москву, в комитет по охране здоровья Государственной Думы. Может, там помогут решить вопрос, с которым волгоградские депутаты никак не могут справиться.