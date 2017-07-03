Жители Волгограда требуют перехода с московского времени на час вперед

Коллективное обращение в региональную думу подписывают жители Волгограда. Они добиваются перехода с московского времени на час вперед, чтобы рассвет не наступал так рано, а по вечерам темнело позже. Обсуждение этого вопроса депутаты пока перенесли и планируют рассмотреть его не раньше осени, сообщает ОТР.

После работы Андрей Бычков едет не домой, а в центр города. У него задание - собрать подписи горожан за то, чтобы Волгоградская область перешла с московского времени на местное. Андрей - участник общественного движения "Я за солнечный час". Вместе с единомышленниками они уже собрали двадцать шесть тысяч подписей по всему региону.

Андрей Бочков, участник движения "Я за солнечный час": "Наши географические соседи Астрахань и Саратов перешли на удобное время и избавились от рассветов ночью. Потому что в три часа начинается рассвет".



Супруги Доломановы подписи под требованием тоже поставили. Они живут в собственном доме, выращивают овощи и ягоды на приусадебном участке. Покопаться в огороде получается только после основной работы. Но сейчас, когда регион живет по московскому времени, темнеет рано. Иван не успевает сделать и трети того, с чем справлялся пару лет назад за те же вечерние часы.







Иван Доломанов, житель Волжского: "Самое, что раздражает, почему парламентарии Астраханской, Саратовской услышали глас народа, а наши затухли. Мы вступили в группу потому. Чтобы вернули это время".