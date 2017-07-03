В Кирове на «Гринландию» вновь приедут Кобзон и Трофим

3 июля на пресс-конференции, посвященной XXV Всероссийскому фестивалю авторской песни «Гринландия» организаторы рассказали, какие сюрпризы ждут гостей праздника в этом году.

Фестиваль не стоит на месте, он живет и развивается. Сегодня «Гринландия» по праву считается визитной карточкой Кировской области. Она уже давно вышла за рамки трехдневного песенного праздника и стала круглогодичным патриотическим проектом, работающем на множестве площадок. Но по-прежнему главное событие, которого ждут весь год, – это встреча на берегу реки Быстрица, которая в этом году состоится 21-23 июля.

Почетные гости

Как рассказал организатор и идейный вдохновитель фестиваля, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук, свое участие в форуме под открытым небом подтвердили великие гости. Это народный артист СССР Иосиф Кобзон, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода.

На главную сцену фестиваля «Гринландия» выйдут также музыкальный проект «Песни нашего века» (Галина Хомчик, Константин Тарасов, Вадим и Валерий Мищуки, Елена Фролова), дуэт «Зеленая Лампа», Юлия Зиганшина, Андрей Козловский, Николай Массальский, дуэт Вячеслав Ковалев и Сергей Григорьев и многие другие. Впервые в этом году некоторые гости выступят с вятским оркестром народных инструментов им. Ф.Шаляпина под руководством Александра Чубарова.

Традиционно будут работать три сцены: главная, малая и военно-патриотическая. В пятницу начнут работу творческие мастерские. Два дня члены жюри, почетные гости фестиваля, будут оценивать творчество конкурсантов и определять дипломантов, лауреатов в основном конкурсе, военно-патриотическом, конкурсах детского и семейного творчества.

— В гала-концерте «Гринландии», который начнется в субботу с 20.00, примут участие народный артист СССР, сопредседатель оргкомитета конкурса Иосиф Кобзон, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Трофимов, известные барды и лауреаты фестиваля, — рассказал Олег Валенчук.









Педагогический лагерь

В этом году «Гринландия» начнет принимать гостей на день раньше. Уже в четверг 20 июля состоится встреча у костра с педагогами Кировской области и других регионов – участниками Межрегионального педагогического лагеря. В этот же день на площадке педлагеря «Гринландии» во второй раз пройдет военно-спортивная игра «Зарница» памяти погибшего сотрудника ОМОН Алексея Глотова.

Новшества

Впервые на «Гринландии» откроется музей, в котором каждый гость сможет познакомиться с историей фестиваля. В нем будут проходить творческие встречи и мастер-классы с музыкантами, актерами, поэтами.

Еще одной новинкой «Гринландия» станет фестивальное шествие. Туризм, музыка, спорт, корпоративный стиль, активный отдых, развлечения – все это темы карнавальных костюмов, которые могут быть готовыми или выполненными своими руками.

Развлекательная часть

22 июля все желающие смогут принять участие в соревнованиях по армрестлингу на призы трехкратного чемпиона мира по этому виду спорта Алексея Воеводы. Победители получат заслуженные награды из рук знаменитого спортсмена и смогут померяться силами с Воеводой в борьбе на руках.

Отдельная насыщенная программа ждет маленьких гостей «Гринландии». В детском городке будет работать «Академия сказок», где ребята смогут заниматься рукоделием, различными видами искусства (живопись, танцы, вокал, театральное мастерство) и выучить подвижные игры, в которые играли их родители, бабушки и дедушки (лапта, «казаки-разбойники», «резиночка», «ручеек» и др.).









Наука и жизнь

Генеральным партнером фестиваля «Гринландия» в этом году стал Университет Синергия, который представит гостям фестиваля собственную интерактивную выставку. 22 июля участники фестиваля смогут пройти консультации по различным образовательным продуктам, специалисты Университета Синергия бесплатно протестируют всех желающих на определение профессии, используя оборудование и программу, позволяющую на основе рисунка отпечатков пальца дать точное определение склонностям человека к тому или иному виду деятельности. Любой участник фестиваля сможет получить подарочную карту от Университета Синергия, предоставляющую льготы на получение образования.

Свои интерактивные площадки представит в субботу и Вятский государственный университет. Гостей фестиваля ждут в лагере ВятГУ на пяти научных площадках: «Реактивное шоу», «Красота из ничего», «Мусорный квест», «Археологическая лаборатория» и «Советское детство». Здесь в форме игры научат, как по-разному фасовать мусор, как изготовить украшения из проволоки и поделки из, казалось бы, непригодных в быту вещей.

Здоровый образ жизни

«Гринландия» выступает за пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни. На фестивальной поляне запрещены продажа и распитие алкогольных напитков. Кроме того, в детском городке и на Сказочной улице, на всех активных и зрелищных площадках будет запрещено курение.

Как и в предыдущие годы, на фестивальной поляне уже скашивается и вывозится трава, проводится тщательная обработка от клещей. Безопасность отдыхающих будут обеспечивать сводный отряд УМВД России по Кировской области, боевой пожарный расчет, поисково-спасательный отряд «Пересвет», бригады скорой медицинской помощи.









ОРИГИНАЛ СТАТЬИ: http://new-variant.ru/archives/100622