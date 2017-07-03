Автостраховщики подсчитали, во сколько обойдется ущерб от московской непогоды

Прошедший в Москве ливень основную свою силу уже показал и автостарховщикам пришла пора подвести итоги нанесенным им убытков. Сумму ущерба от аномальных ливней подсчитали за период с 30 июня по 3 июля.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) 3 июля журналистам сообщили, что объем выплат по страховым случаям может составить свыше 20 миллионов рублей, сообщает Rambler.

Представитель ВСС сказал, что первые заявления от автовладельцев касаются подтопленных машин и небольших повреждений краски на автомобиле.

В страховой компании «Согласие» заявили о 85 обращениях от автовладельцев по поводу получения страховки. 57 машин пострадало в Москве и Подмосковье от града, на 14 авто упали деревья, 6 машин затопило и два автомобиля пострадали от гидроудара.