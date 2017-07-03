В городах Кировской области стали появляться дикие животные
3 июля 2017, 15:52 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
Специалистами было замечено, что за последнее время в регионе участились случаи появления диких животных в черте городов. Так, в июне в областном центре видели лосей.
В случая появления животных, специалисты охотнадзора и других ведомств выезжают на место, отлавливают их и вывозят в естественную среду обитания.
Кроме того, в охотнадзоре предупредили, что кировчане могу встретить лисиц, енотовидных собак, лосей, енотов, зайцев и хорьков.
В случае, если Вы заметили животное, специалисты просят позвонить по телефону 48-00-00 и ни в коем случае не приближаться к зверю.