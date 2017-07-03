Адская гонка

Мероприятие проходило при поддержке министерства обороны, которое не только обеспечило участников всем необходимым от душа до кухни, но и показало, на что способны бойцы. Помимо традиционных уже фокусов рукопашного боя, была непонятно куда стрельба по условному противнику и карнавальный духовой оркестр, который более уместно смотрелся бы где-нибудь на площади Рио де Женейро в окружении танцующих полуобнаженных бразильянок. Но в любом случае мы верим, что, как сказал со сцены главный местный военный, отразить любую агрессию способны. И надо предполагать он верит (а как не верить нам?) что не просто способны, а способны на «раз-два».

Были еще различные спортивные единоборства, из которых легче вспомнить каких не было.

Спонсоры изощрялись в награждении победителей своими призами, пишет "АН-Крым".

Ну, и была собственно гонка. Забегов было несколько – парные, командные, индивидуальные. И они бежали – более 10 километров, под палящим солнцем, при +37, в горах. По лицам было видно, что большинство проклинают такой вид здорового образа жизни, но на камеру все, как один, улыбаясь улыбкой «я вас ненавижу, но ладно», говорили: «Это ад! Но это здорово!».

Смотрим.