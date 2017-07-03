Бывший министр обороны Украины призывает к терактам в Москве

Теракты в Киеве и Мариуполе бывший глава оборонного ведомства Украины Анатолий Гриценко считает подлым убийством украинских офицеров, а главным «убийцей» называет Россию, а потому предлагает мстить нашей стране.

Фактически бывший высокопоставленный украинский чиновник призывает к терроризму на государственном уровне в отношении России, сообщает «Лайф».

С призывом провести серию взрывов в Москве и Таганроге в ответ на взрывы в Киеве и Мариуполе Гриценко обратился в эфире украинского телеканала "112 Украина". Теракты на Украине Гриценко назвал «войной России против Украины».

При этом украинское следствие не может разобраться в делах по факту подрыва автомобилей. До сих пор неясны ни мотивы терактов, ни их возможные заказчики. А когда на Украине что-то непонятно-плохо, то в этом всегда «виновата Россия».