Дмитрий Рогозин: ни один агрессор не рискнет напасть на Россию

Оборонная мощь России на нынешний момент такова, что ни один из агрессоров в мире не рискнет напасть на нашу страну. Об этом заявил 3 июля вице-премьер России Дмитрий Рогозин в одном из интервью.

Интервью по поводу обороноспособности России Дмитрий Рогозин дал РИА Новости.

Боевые действия в Сирии российских ВКС послужили не только уничтожению террористов, но и резкому росту контрактов на поставку российских средств поражения и боевых систем, сказал Рогозин.

Российское Министерство обороны подготовило проект государственной программы вооружения на 2018-2025 годы, но сумму проекта пока не озвучивают. При этом Рогозин отметил, что расходы на оборону оправданы с учетом возможностей российской экономики и политической ситуации в мире.

На сегодня не существует в мире такой угрозы, на которую мы не могли бы адекватно ответить, и при этом безопасность государства никак не пострадает.