Российским туристам дорого посещать Крым

Председатель комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей ЧЕРНЯК согласен с тем, что из-за дороговизны авиабилетов в Крым многие россияне не хотят ехать на отдых в республику.

Об этом Алексей ЧЕРНЯК сообщил «Аргументам недели – Крым» в рамках проекта «АН-Люди».

По его словам, несмотря на то, что аэропорт Симферополя связан практически со всеми городами миллионщиками России, а сами авиабилеты субсидируются государством, их цена в оба конца для среднестатистической семьи настолько велика, что может «выбить желание» ехать на полуостров.

Ранее «АН-Крым» писали, что на Крымском транспортном форуме было заявлено, что вопрос стоимости авиаперелетов в текущем году вышел в республике на первый план. Высокую цену билетов называют одной из причин снижения турпотока. В целом, перелет в Крым обходится на 30% – 40% дороже, чем Сочи. И у такой разницы нет никаких оснований, кроме желания перевозчиков получить сверхприбыль, считают эксперты, пишет "АН-Крым".

Министр курортов и туризма Крыма Сергей СТРЕЛЬБИЦКИЙ заявил: республика не может повлиять на эту ситуацию, вопрос может быть решен только на уровне федерации.