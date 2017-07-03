В России из школьной программы исключили 40 учебников по истории

Проверку на соответствие историко-культурному стандарту в российском образовании не прошли почти 4 десятка учебников по истории и были исключены из школьной программы. Об этом заявила министр образования РФ.

Стандарт качества учебников по истории разрабатывался при непосредственном участии Российского исторического общества (РИО), сообщает ТАСС.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева 3 июля сообщила, что ведомство проверило все учебники по истории и по результатам этой проверки из школьной программы исключены 38 учебников по истории.

Вместе с тем в федеральный перечень рекомендуемых учебных пособий внесено 14 новых учебников, которые представляют три новые разработанные линейки, по которым школьники начнут новый учебный год.