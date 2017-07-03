В Челябинске, наведут порядок на кладбищах?

Преамбула. В пятницу 23.06.2017 г., на кладбище «Митрофановское», при обходе территории работниками муниципального казенного учреждения «Служба городских кладбищ» были обнаружены три свежевыкопанные могилы. Согласно нормам действующего законодательства, до того, как приступить к изготовлению могилы, работником казенного учреждение должно быть согласовано захоронение с учетом пожеланий родных и близких покойного. Со слов работников учреждения, могилы были изготовлены без установленных законом согласований накануне, в ночное время. По данному факту сотрудники кладбища обратились в правоохранительные органы.









Александр Власов директор института судебных экспертиз «Стэлз»

Ближе к обеду того же дня на кладбище прибыла похоронная процессия. Похороны организовывало ритуальное агентство «Мемориал-Сервис № 1.». На законные требования сотрудников кладбища предъявить документы, позволяющие произвести погребение, представители похоронной организации ответили отказом и проследовали на территорию кладбища к одной из ранее изготовленных могил. Работники учреждения вынуждены были повторно обратиться в правоохранительные органы, т.к., согласно нормам действующего законодательства, самовольные захоронения вроде бы не допускаются.

24.06.2017 на Митрофановском кладбище состоялось еще два погребения в самовольно выкопанные могилы. Похороны проводило ритуальное агентство «Вечность»-дружественная контора «Мемориал-Сервис № 1». Требования сотрудников кладбища предъявить документы, позволяющие произвести захоронения, были проигнорированы работниками ритуальной фирмы. После непродолжительного общения работников кладбища с представителями фирмы «Вечность» катафалк и часть машин из похоронной процессии направились к пожарному заезду на кладбище. Оставшаяся часть процессии проехала на кладбище через центральные ворота. «Ритуальщики» подъехали к одной из несанкционированных могил и осуществили захоронение.

Второе захоронение, произведенное фирмой «Вечность» было осуществлено чуть позже в тот же день. Предвидя вопросы работников кладбища по поводу разрешительных документов, траурный кортеж даже не стал заезжать на территорию кладбища. После отпевания в местном храме организаторы похорон посадили в свою машину представителя частной структуры, оказывающей на кладбище услуги по копке могил, и направилась в сторону пожарного проезда. Захоронение было произведено в третью самовольно выкопанную могилу. Работники учреждения вынуждены были снова обратиться в полицию.

Описанные события являются следствием деятельности криминальных элементов, нарушающих закон и безнаказанно действующих на кладбище. Эти люди произвели самозахват административного здания кладбища «Митрофановское», осуществляют копку могил без получения согласования казенного учреждения, как это предписывает закон, и вводят родственников покойных в заблуждение, представляясь сотрудниками кладбища. Интересы какой мемориальной организации представляют эти люди - предстоит установить правоохранительным органам. Руководство МКУ «Служба городских кладбищ» готовит обращение по фактам, имевшим место 23 и 24 июня в полицию и прокуратуру.