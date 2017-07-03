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В Челябинске, наведут порядок на кладбищах?

3 июля 2017, 13:54 [«Аргументы Недели. Челябинск», Александр Власов директор института судебных экспертиз «Стэлз» ]

В Челябинске, наведут порядок на кладбищах?

Преамбула. В пятницу 23.06.2017 г., на кладбище «Митрофановское», при обходе территории работниками муниципального казенного учреждения «Служба городских кладбищ» были обнаружены три свежевыкопанные могилы. Согласно нормам действующего законодательства, до того, как приступить к изготовлению могилы, работником казенного учреждение должно быть согласовано захоронение с учетом пожеланий родных и близких покойного. Со слов работников учреждения, могилы были изготовлены без установленных законом согласований накануне, в ночное время. По данному факту сотрудники кладбища обратились в правоохранительные органы.

Александр Власов директор института судебных экспертиз «Стэлз»

Ближе к обеду того же дня на кладбище прибыла похоронная процессия. Похороны организовывало ритуальное агентство «Мемориал-Сервис № 1.». На законные требования сотрудников кладбища предъявить документы, позволяющие произвести погребение, представители похоронной организации ответили отказом и проследовали на территорию кладбища к одной из ранее изготовленных могил. Работники учреждения вынуждены были повторно обратиться в правоохранительные органы, т.к., согласно нормам действующего законодательства, самовольные захоронения вроде бы не допускаются.

24.06.2017 на Митрофановском кладбище состоялось еще два погребения в самовольно выкопанные могилы. Похороны проводило ритуальное агентство «Вечность»-дружественная контора «Мемориал-Сервис № 1». Требования сотрудников кладбища предъявить документы, позволяющие произвести захоронения, были проигнорированы работниками ритуальной фирмы. После непродолжительного общения работников кладбища с представителями фирмы «Вечность» катафалк и часть машин из похоронной процессии направились к пожарному заезду на кладбище. Оставшаяся часть процессии проехала на кладбище через центральные ворота. «Ритуальщики» подъехали к одной из несанкционированных могил и осуществили захоронение.

Второе захоронение, произведенное фирмой «Вечность» было осуществлено чуть позже в тот же день. Предвидя вопросы работников кладбища по поводу разрешительных документов, траурный кортеж даже не стал заезжать на территорию кладбища. После отпевания в местном храме организаторы похорон посадили в свою машину представителя частной структуры, оказывающей на кладбище услуги по копке могил, и направилась в сторону пожарного проезда. Захоронение было произведено в третью самовольно выкопанную могилу. Работники учреждения вынуждены были снова обратиться в полицию.

Описанные события являются следствием деятельности криминальных элементов, нарушающих закон и безнаказанно действующих на кладбище. Эти люди произвели самозахват административного здания кладбища «Митрофановское», осуществляют копку могил без получения согласования казенного учреждения, как это предписывает закон, и вводят родственников покойных в заблуждение, представляясь сотрудниками кладбища. Интересы какой мемориальной организации представляют эти люди - предстоит установить правоохранительным органам. Руководство МКУ «Служба городских кладбищ» готовит обращение по фактам, имевшим место 23 и 24 июня в полицию и прокуратуру.



Вообще проблемные и конфликтные ситуации в скорбной деятельности возникают уже на протяжении второго десятилетия. В настоящее время – это фактически государство в государстве. Абсолютное большинство фирм, работающих в этой сфере с большой натяжкой можно назвать «предприятиями». Практически полностью отсутствует налогообложение и учет, хотя денежные суммы, вращающиеся вокруг покойников, выглядят достаточно впечатляюще. Дерзкое игнорирование любых законов, конкуренция, основанная исключительно на применении грубой силы. Во всех иных случаях позиционирующая себя, как «гроза морей», налоговая инспекция при упоминании о «похоронщиках» только стыдливо разводит руками: «Если невозможно определить налогооблагаемую базу, как можно взыскивать какие-то налоги?» Беспощадно сдирать три шкуры можно только с относительно честных людей. Полиция тоже старается не вмешиваться, по крайней мере, до тех пор, пока разборки не заканчиваются стрельбой с трупами. Редчайшие эпизоды, когда местное Лохнесское чудовище случайно всплывает из своих мрачных глубин во всей мощи и уродливости, всегда завершаются обоюдным примирением сторон. Наверное, многим памятна прошлогодняя история, связанная с торговлей телефонной информацией о «свежих» покойниках, которая на широкую ногу была поставлена в полиции. Все тогда отделались легким испугом, а воз и ныне там. По-прежнему агенты похоронных служб успевают на дом к усопшему, а иногда еще и чуть живому телу много раньше тех, кому это следует по должности. И, по-прежнему, без всякого стеснения, устраивают прямо в присутствии скорбящих родственников бесцеремонные выяснения отношений с конкурентами. Кое-кто, наверное, помнит и трагическое событие, связанное с убийством одного из видных представителей похоронного бизнеса, Алексея Марьина, показательно расстрелянного посреди дня буквально на пороге собственного дома. Тогда, чисто случайно, наемный киллер был задержан. Казалось бы, следующим, и вполне логичным шагом, станет и задержание заказчика, тем более что к нему вели от муниципального предприятия «Мемориал» не просто нити, а настоящие железобетонные канаты. Но, как только лицо заказчика вполне отчетливо проступило из тени, все действия по его изобличению были немедленно прекращены. Тогда оказалось, что руки коротки. Но в последнее время ситуация стремительно меняется, и круг неприкасаемых стал стремительно и пугающе сужаться. Может, и сейчас еще не поздно вернуться к тем событиям? В конце концов, нынешний беспредел в похоронной сфере в значительной мере подпитан именно уверенностью в полной неуязвимости. И еще ощущением того, что можно вполне комфортно жить в параллельном мире, если есть надежная «крыша».

Пока у чудовища с человеческим лицом отрублено только одно из щупалец, эффекта не достигнуть. Рубить, как медузе Горгоне, нужно именно голову. И в руках наших доблестных спецслужб, наконец, появился реальный инструмент для жесткой экзекуции. Дело за малым – от имитации перейти к делу, и власть употребить. Коррупция – весьма заразная штука, не хуже воздушно-капельной инфекции. Одной только имитацией борьбы ее ни за что не победить. На самом деле у нас просто нет другого исторического выхода, кроме как приобщение к цивилизации, а для этого нужны решительные меры. Чтобы могильщики (которые в прямом смысле), не стали, уже в переносном смысле, могильщиками всей правовой системы. Разумеется, это не единственный корень зла. Слегка перефразируя известного киношного персонажа Юрия Деточкина, можно сказать, что везде воруют. И много воруют. В абсолютных цифрах на строительстве дорог и мостов украдено много больше, чем в «похоронке». Но там воруют изящно и артистично, даже с претензией на изысканность. Это не может не вызывать некой симпатии и зависти. Правда есть и слабое звено – неизбежно остаются следы и вещественные доказательства. А в «похоронке» воруют цинично, грубо, и не оставляя осязаемых улик. Вернее, безвозвратно зарывая эти улики в землю, либо сжигая в паровозной топке, наподобие героического Сергея Лазо. Согласно Уголовному Кодексу, это уже не кража, а грабеж. А порой даже и откровенный разбой. Именно поэтому я бы рекомендовал начать именно с этого звена. Поверьте – это много проще и эффектнее, чем мифическая борьба с распространением наркотиков. Простой народ-то в этой сфере вполне работящий, и в целом даже добропорядочный и не чуждый законопослушанию. Душой и стажем прикипевший к своему любимому делу. Если их направить в нужное русло, то бишь, поставить в стойло, то и остальные потянутся.

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«Без вытрезвителей всю пьянь везут к нам!»

«Без вытрезвителей всю пьянь везут к нам!»

С тех пор как исчезли вытрезвители, весь наполняющий их контингент хлынул на бюджетные больничные койки. Забота об экс-обитателях вытрезвителей непосильной ношей легла на плечи медиков.

//Общество

В Минсельхозе РФ рассказали, как вино сможет улучшить демографию

В Минсельхозе РФ рассказали, как вино сможет улучшить демографию

В интервью российскому телеканалу глава Министерства сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что «переход» россиян на употребление вина вместо крепкого алкоголя положительно скажется на рождаемости.

//Общество

Сурков и сусликов начали отстреливать в Волгоградской области

Сурков и сусликов начали отстреливать в Волгоградской области

С 1 июля по 30 сентября в Волгоградской области открылся сезон охоты на сурка и суслика.Численность сурка в области за год выросла на 1,2 тысячи. Сейчас количество особей составляет 27,5 тысяч.

//Криминал

Криминальный "талант" с малых лет

Криминальный "талант" с малых лет

Треть летних каникул 11-летний школьник из Петропавловска-Камчатского проведет в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Суд поместил 11-летнего подростка в ЦВСНП.

//Общество

СМИ узнали, чем занималась Багдасарян, когда "закалывала" обязательные работы

СМИ узнали, чем занималась Багдасарян, когда "закалывала" обязательные работы

На днях прославившуюся на всю страну 24-летнюю стритрейсершу Мару Багдасарян приговорили к шести суткам ареста за пропуск обязательных работ. Репортерам удалось узнать, чем в это время занималась девушка. .

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