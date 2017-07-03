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Cканер для оценки качества дорог появился в Тюмени

3 июля 2017, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Cканер для оценки качества дорог появился в Тюмени

В Тюмени появился сканер для оценки качества дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В заявлении говорится, что в Тюмени разработали уникальную систему сканирования дорожного покрытия. Мобильный комплекс со сканером разработан для оценки качества ремонта дорожных покрытий на улицах и магистралях города.
Кроме этого, система собирает информацию о состоянии дорог, что позволит дорожным службам в кратчайшие сроки выявить объекты, которые необходимы для ремонта.

Напомним, власти Тюменской область выделят около 12 миллиардов рублей на ремонт дорог.

по сообщению портала "ВЕСТИ УРАЛА"

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