Cканер для оценки качества дорог появился в Тюмени
3 июля 2017, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Тюмени появился сканер для оценки качества дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В заявлении говорится, что в Тюмени разработали уникальную систему сканирования дорожного покрытия. Мобильный комплекс со сканером разработан для оценки качества ремонта дорожных покрытий на улицах и магистралях города.
Кроме этого, система собирает информацию о состоянии дорог, что позволит дорожным службам в кратчайшие сроки выявить объекты, которые необходимы для ремонта.
Напомним, власти Тюменской область выделят около 12 миллиардов рублей на ремонт дорог.
по сообщению портала "ВЕСТИ УРАЛА"