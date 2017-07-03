Министр МЧС рассказал о природных катаклизмах в июле
3 июля 2017, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МЧС Владимир Пучков рассказал о погодных прогнозах на месяц июль. Министр предупредил россиян, что о комфортном лете лучше забыть, чтобы не обмануться в ожиданиях: грядут природные катаклизмы.
Глава российского министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков 3 июля заявил, что в текущем месяце россияне должны быть готовы к «причудам» стихии, пишет «РГ».
Глава МЧС предупредил, что в отдельных регионах ожидается аномальная жара, а где-то людей ожидают резкие перепады температур и штормовые ветра и ливни. В течение всего июля во всех регионах России погодные условия будут весьма нестабильны, сказал Пучков. Ведомство принимает активные меры, чтобы подготовиться к противостоянию со стихией.