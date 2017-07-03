Смоленскую технологию при ремонте дорог будут использовать в Тверской области

Речь идет о методе холодной регенерации.



27 июня в Тверском регионе местные власти утвердили общие требования к качеству ремонта и содержания дорог. «Оно (качество) должно быть таким, чтобы повторный ремонт не требовался на протяжении всего гарантийного срока», - подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.



Документ содержит конкретные показатели качества и охватывает все виды работ на региональных и межмуниципальных дорогах: от ремонта до полной замены асфальтобетонного покрытия. Правила также рекомендованы к применению и в муниципалитетах. В документе обозначены 7 типовых решений по видам дорожных работ, что позволит существенно сократить сроки подготовки проектной документации, не допустить завышения сметной стоимости, исключить коррупционные факторы.



Требования к качеству ремонта дорог Тверской области предусматривают применение новых прогрессивных технологий. В частности, холодной регенерации, которая положительно зарекомендовала себя на федеральных трассах в соседних областях — Московской, Смоленской и Новгородской.



Суть технологии холодной регенерации – измельчение и перемешивание существующего асфальтобетонного покрытия и слоя нижележащего материала с добавлением связующих материалов. В результате получается прочное, однородное дорожное основание. На него впоследствии укладывают новое асфальтобетонное покрытие.

продолжение материала на портале "РАБОЧИЙ ПУТЬ"