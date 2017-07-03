Сурков и сусликов начали отстреливать в Волгоградской области

В Волгоградской области до 30 сентября разрешили охотиться на сурка степного (байбака) и суслика малого и крапчатого.



Как сообщили ИА «СОЦИНФОРМБЮРО» в облкомприроды, с 1 июля по 30 сентября в регионе открылся сезон охоты на сурка и суслика. По данным ведомства, численность сурка в Волгоградской области за год выросла на 1,2 тысячи. Сейчас количество особей составляет 27,5 тысяч. При этом в общедоступных угодьях одному охотнику за сезон разрешается добыть не больше двух особей сурка.



Добавим, за охоту без разрешения предусмотрен штраф в размере до 4 тысяч рублей. Кроме этого, за убитого самца сука браконьер заплатит 9 тысяч рублей, за самку – 15 тысяч рублей.