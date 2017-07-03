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В Минсельхозе РФ рассказали, как вино сможет улучшить демографию

3 июля 2017, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Минсельхозе РФ рассказали, как вино сможет улучшить демографию
pixabay.com

В интервью российскому телеканалу глава Министерства сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что «переход» россиян на употребление вина вместо крепкого алкоголя положительно скажется на рождаемости.

По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, демографическую ситуацию в стране можно улучшить, если вместо крепких напитков россияне станут употреблять вино, передает НТВ.

Самогон и водка, которую предпочитают россияне в основной своей массе, отнимает у людей здоровье и жизни, а ситуацию может изменить переход на употребление вина. Ткачев говорил о том, что в России полезнее разрешить рекламу вина, как это делается в Европе, и  тем самым сделать этот напиток популярнее в нашей стране.

Чем алкоголизм водочный лучше алкоголизма винного, Ткачев не пояснил.

 

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