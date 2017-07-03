СМИ узнали, чем занималась Багдасарян, когда "закалывала" обязательные работы
3 июля 2017, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]
На днях прославившуюся на всю страну 24-летнюю стритрейсершу Мару Багдасарян приговорили к шести суткам ареста за пропуск обязательных работ. Репортерам удалось узнать, чем в это время занималась девушка.
Пожизненно лишённая прав нарушительница приятно провела время в Махачкале, куда отлучилась на несколько дней для встречи с друзьями, узнал паблик Mash. Там она отвела душу, покатавшись на картинге.
Мару Багдасарян приговорили к году исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 15% в пользу государства за использование поддельного больничного листа.