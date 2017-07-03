От жары плавится асфальт на крымских трассах

Ситуацию усугубляют многотонные грузовики, которые движутся по дорогам с большим перегрузом ради снижения стоимости товара.

Критическая температура, достигающая отметки в 40 градусов, размягчает асфальт, который расплющивается под колесами фур, отчего появляются отчетливые колеи. Особенно заметен дефект на подъемах, где машинам приходится ехать с меньшей скоростью, отчего давление колес на покрытие выше, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

Участок дороги, видео о котором мы вам предоставляем, был капитально отремонтирован два года назад и то ли технологии были выбраны не подходящие крымскому климату, то ли на материалах сэкономили (а может и то и другое), но в правой полосе стали образовываться колеи.

Опытные водители знают, насколько опасна колейность – машину может бросить в любую сторону в самый неожиданный момент, что запросто приведет к дорожно-транспортному происшествию, сообщает "АН-Крым".

Так же возможным фактором, приводящим к повреждению дорожного полотна, может быть перегруз фур, о чем, на уровне слухов, часто можно услышать – к примеру, машины, вместо положенных 40 тонн загружают до 70-и, и по-разному решая вопрос при прохождении керченской переправы, везут много лишку.