В Италии скончался известный комик, исполнитель роли Фантоцци

Этого комика обожал и советский, и российский телезритель. Паоло Вилладжо создал на экранах неподражаемый образ неудачника Фантоцци и неумеху Робинзона («Синьор Робинзон»). Сегодня комика не стало.

Паоло Вилладжо скончался 3 июля на 85-м году жизни, сообщает «Лайф».

В последнее время актер и писатель был серьезно болен и находился в клинике под наблюдением врачей. Вряд ли кто-то из зрителей догадывался, что Паоло Вилладжо сам и написал сценарии ко всем десяти фильмам про бухгалтера-недотепу Уго Фантоцци, за что получил литературную премию имени Гоголя.

Паоло Вилладжо ушел, но среди итальянцев еще долго будут ходить его коронные фразы из фильмов «У меня скрестились пальцы» или «Вы так гуманны!». В Италии есть выражение «фантоццийский», то есть «неудачный», «нелепый».