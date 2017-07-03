Минкомсвязи нашло экономический способ воздействия на ЖКХ

Региональные коммунальщики отныне обязаны размещать всю необходимую для жильцов информацию в интернете, на сайте ГИС ЖКХ. Города федерального значения - Москва, Санкт-Петербург и Севастополь – перейдут на данную систему позже остальных.

При невыполнении этого требования у жильцов есть право не платить за коммуналку до тех пор, пока в их личном кабинете на портале не будет выложена вся требуемая законом информация. Такой стимул в Минкомсвязи сочли очень эффективным.

ГИС ЖКХ позволит собственникам жилья контролировать все расходы своего ТСЖ, в электронной форме направлять жалобы и обращения в органы жилищного надзора, ресурсоснабжающие организации, УК, передавать показания приборов учета в электронной форме, видеть начисления по квартире и многое другое.

Позже на сайте появится возможность голосовать в рамках общих собраний, оценивать качество работы управляющей компании. На основании составленных рейтингов жители регионов будут видеть эффективно работающие УК и смогут сознательно выбирать компанию, которой можно доверить управление своим домом.



