В Москве подорожала стоимость проезда в пригородных электричках

С 1 июля в Московской области выросли тарифы на проезд в пригородных электричках на 7,3%. Разовая поездка в границах города вне зависимости от расстояния подорожала на два рубля, до 34 рублей.

Поездка в Подмосковье станет дороже на 1,5 рубля. Разовый билет для взрослого подорожает с 20 рублей 50 копеек до 22 рублей за каждую зону.

Установленные тарифы останутся без изменения, как минимум, до начала 2019 года. Последняя индексация тарифов на 7% на пригородные перевозки в московском транспортном узле была 1 января 2016 года. При этом официальные источники пока не публикуют информацию о новых тарифах.