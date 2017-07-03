У генерального директора ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова 1 июля 2017 года истек срок контракта и продлевать его топ-менеджер не стал. На место Страшнова временно назначена Ольга Осина.

О смене руководства «Почты России» сообщил в «Твиттер» министр связи РФ Николай Никифоров. Ольга Осина, до сей поры занимавшая пост первого заместителя гендиректора предприятия по финансовым, правовым и административным, сейчас назначена временно исполняющей его обязанности.

Формально у Дмитрия Страшнова 1 июля 2017 года истек срок его контракта с ФГУП «Почта России», но чиновник не стал продлевать сотрудничество с корпорацией.