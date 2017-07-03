«Мосгортранс» планирует перевести 250 маршрутов общественного транспорта на индивидуальное расписание с учетом максимальных нагрузок в часы-пик. Для каждого маршрута это может быть свое время.

Системы автоматического мониторинга, установленные в транспорте, помогут подсчитать количество входящих и выходящих пассажиров в течение дня, чтобы отследить, где и когда пассажиропоток достигает максимального предела.

С 1 июля в Москве выросли цены на пригородные поездки: в пределах города на 2 рубля, в Подмосковье – на 1,5 рубля.



