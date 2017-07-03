В СИЗО Владивостока в мужском белье попытались пронести наркотики

Наркотики в паре мужского белья обнаружили сотрудники СИЗО-1 ГУФСИН по Приморскому краю. Как уточняет пресс-служба ведомства, в изолятор попытались пронести смесь, содержащую производное N-метилэфедрона общей массой почти три грамма, что является крупным размером.

Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса. Максимальная санкция - лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Между тем, в Магаданской области осудили 27-летнего мужчину, который планировал продать наркотики, полученные посылкой из Китая. Его приговорили к десяти годам тюрьмы.