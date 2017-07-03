Россияне главными коррупционерами назвали врачей

Сотрудники медицинских учреждений возглавили антирейтинг главных коррупционеров России, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ.

В частности, 27% граждан заявили, что именно врачи - главные взяточники. ГИБДД заняла второе место с показателем 23 процента, пишут "Известия". Далее расположились сфера ЖКХ (22%), общество в целом (20%), судебная система (18%), местная власть (17%), полиция (16%) и образование (12%).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 24 и 25 июня 2017 года. В нем участвовали 1200 человек.