Нашлись туристы, которые потерялись на Курилах 18 июня

Двое туристов, вышедших из Курильска 18 июня в направлении вулкана Баранский на курильском острове Итуруп (Сахалинская область), вышли на связь со спасателями в воскресенье, 2 июля.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, туристы обозначили свое местоположение. Вечером 2 июля заблудившиеся были обнаружены в районе мыса Ребуншири и осмотрены медицинским работником. Позже их доставили в медицинское учреждение, чтобы уточнить состояние здоровья.

Спасатели отмечают, что туристы не регистрировались в МЧС перед походом, что в итоге осложнило их поиск.