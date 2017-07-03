Школьники вернулись домой после отдыха в Крыму

0309:13:38 07.2017

Поездка состоялась при поддержке правительства Сахалинской области. Вернувшиеся на остров мальчишки и девчонки утверждают, что отдых получился на славу, программа была настолько насыщенной, что времени свободного не было совсем. В оздоровительном лагере «Атлантус» ребята играли в спортивные и интеллектуальные игры, ходили на экскурсии, изучали Севастополь и его окрестности.

- Вряд ли можно найти лучшее место для отдыха, чем Крым, - убеждена Жанна Румянцева, сопровождавшая группу школьников во время поездки. – Дети побывали на Черном море, получили иммунитет на целый год, зарядились энергией. Море, воздух, солнце – после такого полезного отдыха у них осталась масса положительных впечатлений.