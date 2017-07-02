Участник «Голоса» спел пассажирам самолета, готовящегося к аварийной посадке

Участник музыкального шоу «Голос» певец Влади Блайберг попытался успокоить пассажиров в самолете, выполняющем рейс Москва – Батуми, когда воздушное судно выполняло аварийную посадку.

Пилоты зафиксировали сбой в работе бортовых систем когда воздушное судно находилось над Ставропольским краем.

Чтобы пассажиры не волновались во время аварийной посадки, командир экипажа разрешил участнику шоу певцу Влади Блайбергу напевать песни по бортовой связи. Артист исполнил песню Юрия Антонова «Я вспоминаю», - передает Лайф.

Аварийная посадка в Минеральных Водах прошла успешно. Через некоторое время самолет улетел в Батуми, на грузинский курорт пассажиры прибыли с задержкой в 12 часов.