Свадьба детей российских олигархов в США обошлась в миллионы долларов

Свадьба детей российских олигархов - дочери бизнесмена Эльдара Османова и сына предпринимателя Альберта Авдоляна - в США обошлась в миллионы долларов. Платье невесты с "нереальным шлейфом струилось по лестнице".

Свадьба в Dolby Theatre, где традиционно проходит церемония вручения кинопремии "Оскар", выглядела роскошно. На лестнице, украшенной огромными цветочными композициями, гостей встречали скрипачи. Музыканты исполняли классическую музыку, — пишет "Комсомольская правда".

Ведущими на свадьбе детей олигархов были Ксения Собчак и Андрей Малахов. Перед гостями выступали Светлана Лобода, Николай Басков, Стас Михайлов и Леди Гага.

По данным издания, только услуги флориста стоили ориентировочно 500 тысяч долларов, артистам заплатили примерно два миллиона. Ксения Собчак поделилась в Instagram о своей командировке в Лос-Анджелес.

Минувшей весной в сетях обсуждалась свадьба сына миллиардера Михаила Гуцериева. По информации The Daily Mail, затрачен миллиард долларов.