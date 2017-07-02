Митрополит Иларион раскритиковал решение ЕСПЧ о лишении жизни ребенка

Глава Синодального отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), определившее судьбу 10-месячного мальчика. У малыша в Великобритании диагностировано редкое генетическое заболевание.

Младенцу вынесли смертный приговор вопреки воле его родителей. "Чудовищное решение Европейского суда по правам человека продемонстрировало глубочайший кризис самого понятия защиты прав человека. Теперь право на жизнь уступает место праву на смерть", - говорится в заявлении митрополита Илариона.

Ребенок Чарли Гард не может видеть, слышать, плакать, глотать и двигаться. Специалисты из клиники Грэйт-Осмонд-Стрит считают, что его необходимо отключить от систем жизнеобеспечения, так как ребенок находится в терминальной стадии и ему уже ничем нельзя помочь. Но малыша готовы были принять американские медики и провести курс экспериментальной терапии.

Для оплаты лечения мальчика в США его родителями и неравнодушными людьми было собрано более миллиона фунтов стерлингов. Но британский госпиталь обратился в суд, чтобы тот решил судьбу ребенка. В минувший вторник ЕСПЧ отклонил апелляцию родителей.

"Современная западная цивилизация постулирует, что человеческая жизнь является абсолютной ценностью, но при этом во многих странах лишение жизни тяжелобольных людей, в том числе детей, становится узаконенной реальностью", — отметил священнослужащий.