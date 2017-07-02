Известный продюсер, много работающий с детьми, Максим Фадеев не удержался и высказался об истории с "пьяным" мальчиком - шестилетним малышом, погибшим в ДТП в подмосковной Балашихе.

Мальчика во дворе дома сбила 31-летняя местная жительница Ольга Алисова. От полученных травм малыш скончался на месте ДТП. После гибели ребенка экспертиза обнаружила в его крови 2,7 промилле алкоголя. Уголовное дело по факту гибели ребенка не возбуждалм почти месяц.

Судмедэксперт, подписавший заключение о наличии алкоголя в крови ребенка после гибели в ДТП, уехал за границу.

Максим Фадеев призывает отстоять честное имя ребенка.

"Я больше не могу молчать по этому поводу. Это погибший мальчик, у которого (якобы) в крови обнаружили 2,7 промилле алкоголя.. это равняется половине литра водки. В уже второй передаче "Пусть говорят"на Первом канале целая куча людей всерьёз обсуждают этот вопрос! Уже вторую передачу! Представляете? Они орут, спорят, сомневаются. Я в шоке от того, что все это происходит!", - написал продюсер в соцсети. "Неужели нет здравого смысла? Неужели не очевиден факт беспредела? Неужели не очевиден факт дичайшей коррупции и чудовищной подтасовки? Неужели не ясно? Хочется выть волком от такой несправедливости!", - возмущен Фадеев.

По его мнению, нужно составить петицию на имя президента. "И не дадим этим мразям сделать то, что они задумали. Просто ради честного имени этого бедного мальчика", - пояснил Фадеев.

Напомним, отец погибшего в ДТП ребенка заявил, что не возражает против эксгумации тела своего сына. Павел Астахов защитит отца "пьяного мальчика".