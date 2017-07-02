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Евгения Чудновец выдвинулась в губернаторы Свердловской области

2 июля 2017, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Евгения Чудновец выдвинулась в губернаторы Свердловской области
фото: facebook

Жительница Екатеринбурга Евгения Чудновец выдвинулась в губернаторы Свердловской области. Евгения Чудновец стала известной в соцсетях после того, как была осуждена по делу о репосте в соцсети видео с издевательствами над детьми в детском оздоровительном лагере.

Чудновец провела в колонии несколько месяцев и была освобождена. Инцидент получил широкий общественный резонанс.
Сегодня Евгения Чудновец в соцсети Facebook (ВИДЕО) оповестила о своем выдвижении на выборы губернатора Свердловской области от политической партии "Интернациональная партия России".

"Вы сейчас присутствуете на моем выдвижении от Интернациональной партии России", — обратилась Чудновец к членам партии. На видео записано, как члены партии голосуют за выдвижение ее кандидатуры на выборах.

"Аргументы недели" писали о том, что воспитательницу одного из детсадов Екатеринбурга Евгению Чудновец осудили в ноябре 2016 года на полгода колонии за репост видео, где воспитатели издеваются над мальчиком в детском лагере. Суд признал воспитательницу, мать несовершеннолетнего сына, виновной в распространении детской порнографии по ч. 2 ст. ​242.1 УК РФ.
Женщина отвечала, что хотела "привлечь внимание" к издевательству взрослых над детьми.

 

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