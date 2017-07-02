Из-за погодных условий в московских аэропортах задержаны 50 рейсов

Из-за неблагоприятных погодных условий в московских аэропортах в воскресенье задержаны 49 рейсов, свидетельствуют данные онлайн-табло столичных воздушных гаваней к полудню.

В аэропорту Домодедово задержан 31 рейс, еще четыре отменены. В Шереметьево задерживаются 18 вылетов. Аэропорт Внуково и Жуковский работает в обычном режиме.

Гидрометцентр объявил в столичном регионе «желтый» уровень опасности из-за грозы с сильными порывами ветра. МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде в Москве до позднего вечера.





