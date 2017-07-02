Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о появлении в ее деловом гардеробе фривольного зеленого платья с глубоким декольте, в котором она блистала на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля.

Подобные наряды нечасто моно увидеть на представителе «строгого» российского ведомства. Но иногда на соответствующие мероприятия Мария Захарова позволяет себе надеть что-то более женственное и сексуальное. После ММКФ Захарова, по ее словам, получила «огромное количество вопросом» о зеленом платье, в котором неделю назад появилась на открытии мероприятия. Даже Никита Михалков не мог отвести глаз от глубокого выреза, подчеркивающего достоинства МИДовской чиновницы.

Захарова рассказала на странице в Facebook, что у нее не было «ни сил, ни времени» на походы по магазинам, поэтому эскиз платья пришлось придумывать самой. За основу она взяла стиль 40-х годов с подчеркнутыми плечами, высоко обозначенной талией, широкими манжетами и складками. От себя она лишь добавила разрез, но какой…



