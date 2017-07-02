Парламент Крыма могут обнести забором

Распотрошенная корнями деревьев плитка и убогий асфальт у здания Государственного совета Крыма ничуть не смущают народных избранников. Оказалось, что ждать улучшений представителям законодательной власти республики осталось недолго.

Как рассказал корреспонденту «Аргументов недели – Крым»председатель комитета Госсовета РК по санаторному комплексу и туризму Алексей ЧЕРНЯК, вскоре площадь перед здание парламента республики преобразится. Это отражено в плане реконструкции, который сегодня еще дорабатывается, но будет принят обязательно.

По словам ЧЕРНЯКА, сегодня здание парламента Крыма и Совета министров являются чуть ли не единственными в России, которые не обнесены заборами в целях защиты властных чинов от террористов. Устранение этого неловкого несоответствия также отражено в новом плане реконструкции, пишет "АН-Крым".

Сегодня зодчие трудятся над тем, чтобы и законы антитеррористические соблюсти, и доступность к главным зданиям крымской власти оставить. В итоге, будут ли здания Госсовета и Совета министров Крыма обнесены заборами, никто наверняка сказать не может. Но то, что их срочно нужно защитить – факт.