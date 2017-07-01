В Минкомсвязи предложили оригинальный способ продажи запрещенных лекарств

Эксперты считают, что идея продажи наркотических средств через интернет слишком рискованна. Но Минкомсвязи РФ уже направило в Министерство здравоохранения предложение продавать наркотики через сайт gosuslugi.ru.

О предложении Министерства связи торговать наркотическими и психотропными веществами через Интернет сообщает портал medrussia.org

Минкомсвязи планирует, что уже в грядущем году пациенты будут иметь возможность заказать наркотические вещества через Интернет. Речь, конечно идет о продаже обезболивающих наркотических веществ по рецептам, которые выданы врачами для лечения больных людей. Но специалисты все-равно считают такую модель торговли сомнительной и рискованной.

В ведомстве планируют сделать площадкой для продажи наркотиков сайт gosuslugi.ru, разместив предложение купить наркотические вещества под вкладкой «Иные услуги».