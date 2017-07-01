Турбулентность расследования

Закончился, дважды продлённый, срок окончания расследования страшной авиакатастрофы самолёта ТУ-154 в Сочи. Прошло уже полгода с момента этой трагедии, но официальные службы, ведущие расследование, хранят молчание. Только министр обороны Сергей Шойгу сказал, что на 99% расследование закончено, а 1% требует дополнительных исследований. И это нормально. Ведь надо выявить и назвать действительную, а не назначенную причину.

Встречаются катастрофы, по которым расследование длится годами. И причину которых, к сожалению, удаётся понять только после повторных катастроф. Меня только удивляет муссирование в СМИ предполагаемых причин, которые, в принципе, не могли привести к катастрофе. Так предполагаемый перегруз самолёта не позволил бы ему нормально оторваться от земли, но он ведь взлетел. Излишняя загрузка хвостовых отсеков привела бы к тенденции самолёта к набору высоты из-за задней центровки, а не наоборот. Перепутывание ручек управления шасси и закрылков, что наиболее часто встречается в качестве версии катастрофы, вообще не выдерживает никакой критики. Хотя бы потому, что тут же приводятся записи переговоров, из которых понятно, что шасси были убраны вовремя сразу после отрыва самолёта от земли. Второй пилот об этом доложил командиру. Так что повторно убирать шасси и при этом вместо них убрать закрылки не было никакой возможности.

Но вот 1 мая произошёл случай, который, по моему мнению, должен был направить поиски возможной причины катастрофы по более правильному пути. Я имею в виду попадание самолёта Боинг 777, следующего по маршруту Москва-Бангкок, с зону сильной турбулентности. При этом в самолёте пострадало 27 человек. В основном это оказались пассажиры, которые не были пристёгнуты. Обращаю внимание на тот факт, что участники этого инцидента остались живы. Они давали интервью, отвечали на вопросы. Все бортовые приборы самолёта оставались невредимыми, но в СМИ не обошлось без турбулентности сообщений по этому поводу. Читая их, я долго не мог понять провалился ли самолёт в «воздушную яму» или «подпрыгнул» на 100-200 метров вверх. Большинство сообщений говорили о том, что самолёт «подпрыгнул». Но при этом всех пассажиров, пристёгнутых и не пристёгнутых, должно было просто вдавить в кресла, а не выбрасывать из них. И только из слов стюардессы я окончательно понял, что самолёт провалился в эту самую «воздушную яму». При этом самолёт потерял, а не набрал 100-200 метров высоты. Таких, только зафиксированных, случаев попадания гражданских самолётов в зону турбулентности ясного неба насчитывается около 730 в год. И часто это заканчивается травмами для не пристёгнутых пассажиров. Почему я сейчас высказываю своё недовольство сообщениям некоторых журналистов? Да потому, что, если бы они правильно описали этот случай, то наверняка нашлись бы люди, которые связали бы его с трагедией ТУ-154. Конечно невозможно быть достаточно профессиональным в любых областях. Но описать события без искажений и собственных непрофессиональных выводов, это, наверное, и есть профессионализм журналиста.

Действительно, почему никого не удивляет 730 случаев проваливания самолётов на 100-200 метров на маршруте и не приводит к мысли, что именно такое проваливание могло произойти с ТУ-154 на взлёте. И ему на малой взлётной скорости (не то что у Боинга 777 на маршруте) просто не хватило высоты.

Именно такую возможную причину я описал в своей статье «Пора проверить иную версию катастрофы ТУ-154». При этом я привёл и возможное распределение воздушных потоков, которые могли создать такую «воздушную яму» на границе подстилающих поверхностей: суша-море. Эта статья была размещена на сайте газете «Аргументы недели» и опубликована в газете «Черноморская здравница». Другим СМИ она оказалась неинтересной. Она также была направлена в межгосударственную авиационную комиссию (МАК) и в некоммерческое партнёрство «Безопасность полётов». Но никаких сообщений о том, что такая версия кем-либо исследуется, я не имею. Поэтому меня беспокоит тенденция обвинения экипажа самолёта в этой страшной трагедии. А я твёрдо верю, что они не только ни в чём не виноваты, но и до конца героически боролись с непреодолимыми силами природы.

30 июня 2017 г.