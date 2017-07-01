Митрополит Иларион: РПЦ готова обсудить восстановление монархии в России

Не то чтобы Российская Православная Церковь ратовала за смену политического устройства в России, но она согласна обсуждать эту смену. Об этом на одном из телеканалов заявил митрополит Волоколамский Иларион.

О готовности РПЦ принять участие в рассмотрении вопроса восстановления монархии в России митрополит Волоколамский Иларион заявил в эфире проекта "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Митрополит Иларион высказался в том смысле, что монархическая модель государственного устройства имеет много сторонников в РПЦ и Церковь готова принять участие в обсуждении вопросов восстановления монархии в стране, если таковой вопрос станет обсуждаться.

Ранее о восстановлении монархического строя в Грузии высказался грузинский патриарх Илия Второй.