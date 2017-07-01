Более 500 мотострелков подняли по тревоге в Волгоградской области

В Волгоградской области сегодня утром подняли по тревоге более 500 мотострелков.

В субботу в регионе проходит проверка боеготовности одного из дислоцированных здесь подразделений. Ожидается, что в проверке будут задействованы около 300 единиц вооружений и военной техники.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Крыму, который, как и Волгоградская область, находится на территории Южного военного округа, были подняты по тревоге дежурные пары истребителей. В начале лета к проверке боеготовности в ЮВО привлекли более 6,5 тысяч военнослужащих российской армии и около 1,5 тысяч единиц военной и специальной техники.