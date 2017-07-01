Рядом с керченским горпляжем находят мертвых дельфинов

Трагедии случаются регулярно – за июнь 2017 года местные жители выловили уже шесть бездыханных тел. Виной тому они считают браконьерство.

Песчаная коса, шириной около 50 метров, разделяет море и залив, на берегу которого стоит завод, названный, именно по причине его местоположения «Залив». К морю уходит прекрасный пляж, а с другой стороны – в заливе – расплодились браконьеры, из-за действий которых гибнут животные.

Владельцы расположенных на берегу залива домиков только за июнь 2017 года нашли шесть мертвых дельфинов.

«Что с ними делаем? Отбуксируем подальше – и там оставляем. Привязываем к лодкам и вывозим. А что еще с ними делать? Они ж тут вонять будут», – рассказал «Аргументам недели – Крым» один из керчан.

По мнению жителей, виной всему браконьерские сети, которые стоят в заливе. Дельфины запутываются в них и гибнут.

«Каждое утро, на заре, сети регулярно проверяют хозяева. Рыбу забирают, а погибших дельфинов вышвыривают – их потом к берегу и прибивает», – делятся наблюдениями люди.

Вмешиваться в проблему «себе дороже», так как за этим бизнесом стоит, по их словам, один высокопоставленный керченский чиновник от которого «потом хлопот не оберешься».

На вопрос, что, может быть, сети эти сложно обнаружить, потому они до сих пор и стоят, жители в ответ смеются и рассказывают, что каждое утро в одно и то же время над косой пролетает небольшой дрон. Кто запускает его и зачем, они не знают, но предполагают, что делают это по расписанию специальные службы и не заметить большущую, видимую даже с берега сеть, невозможно, пишет "АН-Керчь".