СМИ: в аэропорту Воронежа более семи часов удерживают пассажиров борта S7
1 июля 2017, 05:14 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]
Более семи часов удерживают в самолете пассажиров, летевших рейсом компании S7 из Перми в Москву. Из-за урагана в столице борт совершил посадку в аэропорту Воронежа.
Как сообщает "Лайф" со ссылкой на собственные источники, пассажиры провели все это время в самолете без еды и воды. При этом экипаж сложившуюся ситуацию не комментирует. Для справки, перелет из Перми в Москву занимает около двух часов.
По данным портала FlightRadar, самолет в эти минуты направляется в московский аэропорт Домодедово.