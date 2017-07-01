СМИ: в аэропорту Воронежа более семи часов удерживают пассажиров борта S7

Более семи часов удерживают в самолете пассажиров, летевших рейсом компании S7 из Перми в Москву. Из-за урагана в столице борт совершил посадку в аэропорту Воронежа.

Как сообщает "Лайф" со ссылкой на собственные источники, пассажиры провели все это время в самолете без еды и воды. При этом экипаж сложившуюся ситуацию не комментирует. Для справки, перелет из Перми в Москву занимает около двух часов.

По данным портала FlightRadar, самолет в эти минуты направляется в московский аэропорт Домодедово.