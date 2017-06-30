Актер Михаил Боярский дал совет российской футбольной сборной

Популярнейший российский артист, ценитель футбола и заядлый болельщик «ФК «Зенит» Михаил Боярский дал совет футболистам российской сборной в преддверии Чемпионата мира, который примет Россия в следующем году.

Судя по содержанию совета, который дал нашим футболистам известный артист, Боярский, как истинный патриот верит в успех нашей сборной. Михаил Боярский, подытоживая слабый результат россиян на Кубке конфедераций, справедливо заметил, что это не было репетицией, это была настоящая битва, и нашим спортсменам надо, как говорится, «мотать на ус». А для того, чтобы было, на что наматывать, игрокам надо отпустить усы, как у Боярского, передает RT.

Напомним, наша сборная на Кубке конфедераций заняла третье место в группе A и не вышла даже в плей-офф турнира.