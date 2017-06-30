В ФСБ прокомметировали задеражние российских пограничников на Украине

Ранее «Аргументы недели» сообщали о задержании на Украине двоих пограничников ФСБ России по Крыму. Сотрудники погранслужбы сбились с маршрута и вышли на сопредельную территорию, нарушив границу.

Украинская погранслужба задержала двоих пограничников России как нарушителей, передает RT.

В ФСБ России сообщили, что инцидент произошел в ночь на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе у города Армянска. Два российских пограничника заблудились и вышли на территорию Украины, где и были задержаны.

Вопросом возвращения российских пограничников задействованы все возможности пограничных представителей России и Украины. В ФСБ надеются, что в соответствии с нормами международного законодательства задержанные будут возвращены в Россию.