В ФСБ прокомметировали задеражние российских пограничников на Украине
30 июня 2017, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]
Ранее «Аргументы недели» сообщали о задержании на Украине двоих пограничников ФСБ России по Крыму. Сотрудники погранслужбы сбились с маршрута и вышли на сопредельную территорию, нарушив границу.
Украинская погранслужба задержала двоих пограничников России как нарушителей, передает RT.
В ФСБ России сообщили, что инцидент произошел в ночь на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе у города Армянска. Два российских пограничника заблудились и вышли на территорию Украины, где и были задержаны.
Вопросом возвращения российских пограничников задействованы все возможности пограничных представителей России и Украины. В ФСБ надеются, что в соответствии с нормами международного законодательства задержанные будут возвращены в Россию.