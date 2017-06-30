Минтруда РФ сообщило о росте реальной зарплаты

В Министерстве труда России зафиксировали рост реальной зарплаты у россиян. По словам главы ведомства Максима Топилина за пять месяцев текущего года в России реальная зарплата выросла на 2,9%.

Топилин отметил не только факт роста реальной зарплаты, но и заявил, что процесс роста резко ускоряется, сообщает РИА Новости.

Прогноз Минтруда РФ таков, что заработная плата и дальше будет увеличиваться, - в следующем году, а также в ближайшие три года. Об этом Максим Топилин заявил на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.