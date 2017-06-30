Песнь воображаемому туристу

Представители Крымской государственной филармонии обсудили наступивший на полуострове музыкальный курортный сезон. Речь шла о фестивалях, необычных проектах и гастролях артистов, которые проведут силами старейшего концертного учреждения республики.

Самой необычной новостью стало то, что в крымской пещере дадут концерт классической музыки. В одной из самых известных достопримечательностей полуострова – Мраморных пещерах – пройдут камерные концерты в рамках Первого международного фестиваля евразийской классики в Крыму. По словам худрука и главного дирижера Камерного оркестра крымской филармонии Дениса КАРЛОВА, это событие мирового масштаба, так как будут приглашены выдающиеся музыканты современности – лауреаты конкурсов Италии, Китая и других стран.

Концертная площадка в Мраморных пещерах имеет уникальные акустические свойства, аналогов которым нет во всем мире. Специальная сцена в пещере будет подготовлена к началу июля и уже в середине месяца там состоится концерт. Заботясь о зрителях, организаторы будут предоставлять гостям теплые вещи, так как температура в пещере существенно отличается от обычной.

Подобные мероприятия пройдут во дворцах Крыма и Херсонесе Таврическом. Руководитель Крымской государственной филармонии Олеся КОСТЕНКО подчеркнула, что проект «Музыка во дворцах Крыма» реализуется совместно с Минкультом РК.

«Мы подали заявку и выиграли грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию данного проекта», — рассказала директор филармонии.

Говорили и об одном из ярчайших коллективов филармонии – крымскотатарском ансамбле песни и танца «Хайтарма», артисты которого успешно выступили в городах Краснодарского края. Певица, а с недавних пор художественный руководитель коллектива Эльмира НАЛБАНТОВА рассказала, что 2016 год и начало 2017-го были очень насыщенными и плодотворными для ансамбля. С 23 по 27 марта этого года ансамбль давал гастроли в Новороссийске, Анапе, Тамани. Здесь они представили новую программу «Ветан седасы» («Эхо родины»). Зрители соседнего региона встретили артистов очень тепло, каждый концерт заканчивался бурными овациями и восторгом публики, которая провожала выступающих стоя. В июле планируются концерты в регионах полуострова, а затем снова в российских городах Крымске и Ростове.

Еще одной заслугой ансамбля «Хайтарма» стало участие во Всероссийском конкурсе этнической эстрады в Республике Хакассия, где одна из артисток коллектива заняла третье место.

«Мы все гордимся этим, потому что она представила культуру крымскотатарского народа», – отметила НАЛБАНТОВА.

Как выяснилось, крымская филармония сотрудничает с артистами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Взаимодействие началось год назад в Москве на заседании Союза концертных организаций России, пишет "АН-Крым".

«В четверг в Москве состоится очередной заседание Союза, на которое я обязательно поеду. Год назад в этот союз вступила Луганская народная республика. Это конечно было событие, после этого луганчане приезжали в Крым, здесь состоялось несколько концертов, в том числе на площадке нашей филармонии в Евпаторийском театре. Такое сотрудничество есть», – рассказала руководитель филармонии.

Что касается наступившего музыкального сезона на полуострове, то пока официальных заявок от представителей Луганска или Донецка не было. Но, как надеются в нашей филармонии, заявки могут появиться в течение лета.

«Мы открыты для сотрудничества», – отметила КОСТЕНКО.

К слову, крымскую филармонию с Донецком связывает и то, что здесь вдет свою творческую деятельность Александр ДОЛИНСКИЙ, который на протяжении 25 лет возглавлял Академический симфонический оркестр Донецкой филармонии.

«Но судьба так распорядилась, что я вынужден был приехать сюда и мне предложили должность. Луганск для меня родной город, и то, что там сейчас происходит, все время оставляет зарубинки в моем сердце, мне не безразлична судьба оркестров и театров», – поделился ДОЛИНСКИЙ и сообщил, что скоро в Крыму пройдет сольный концерт солистки Донецкой филармонии и заслуженной артистки Украины Анны БРАТУСЬ.

Говоря о крымской филармонии нельзя не вспомнить нашумевшую историю, которая развернулась в начале этого года между Олесей КОСТЕНКО и бывшим художественным руководителем учреждения Владимиром НИКОЛЕНКО.

Уволенный экс-худрук написал открытое письмо главе РК Сергею АКСЕНОВУ, где сообщил, что КОСТЕНКО довела учреждение до состояния «глубокого творческого кризиса». Также он проводил пресс-конференцию в «Аргументах недели – Крым», на которой госпоже КОСТЕНКО предоставили возможность высказать свою точку зрения.

Но вскоре она подала на НИКОЛЕНКО иск в суд о защите чести и достоинства. КОСТЕНКО просит взыскать с бывшего худрука компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, удалить из архивов «Аргументов недели – Крым» и «Московского комсомольца в Крыму» ряд материалов, а также опровергнуть сведения, опубликовав судебные решения по этому делу.

Сейчас рассмотрение дела в суде продолжается. Владимир НИКОЛЕНКО уверен, что у директора филармонии нет шансов выиграть суд. Он отметил, что в связи с очередным иском следующее заседание суда перенесено на 13 сентября.

«Вчера было очередное предварительное слушание, уже третье или четвертое по счету. Снова перенесли суд. Она (КОСТЕНКО, – ред.) подала еще один иск против меня за высказывания в издании «Примечания». Но, судя по тому, что говорит адвокат, выиграть это дело у нее шансов нет», – рассказал в комментарии «Аргументам недели – Крым» НИКОЛЕНКО.

А напоследок хочется добавить, что какой в этом году сезон туристический, такой он и музыкальный. И пусть каждый понимает это по-своему.