В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие 5 дней

Главный повод для оптимизма, о котором сообщают специалисты Гидрометцентра РФ, это то, что грозовой фронт от Москвы ушел на юго-запад. Но «ушла» в отношении грозы не значит, что дожди и грозы прекратятся.

Основной фронт непогоды отступил на юго-запад, вылив на столицу порядка 20 мм осадков (ожидалось 40 мм), сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

По словам синоптика, дожди в Москве и регионе продолжатся еще в течение пяти дней. Марина Макарова сообщила, что за грозовым фронтом держится очень нестабильная атмосфера и присутствуют грозовые очаги. Это значит, что еще несколько дней дожди в Москве будут идти. При этом резких перепадов температуры уже не будет и возможность шквалистых ветров очень низкая.

Пока в Гидрометцентре не подсчитали уровень выпавших осадков, так как они еще продолжаются, но выпавшие 20 мм значительно ниже июньского рекорда Москвы – 60 мм осадков.