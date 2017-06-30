Мутко объявил тему об оскорбительных словах Лебедева в адрес Жиркова закрытой

Скандал между депутатом Госдумы РФ Игорем Лебедевым и защитником сборной России футболистом Юрием Жирковым исчерпан и к нему никто больше возвращаться не будет. РФС не станет рассматривать этот вопрос.

Комитет по этике Российского футбольного союза разбираться в скандале между Жировым и депутатом Лебедевым мне станет, эта тема закрыта. Так сказал вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко, сообщает ТАСС.

О скандале между Лебедевым и Жирковым «Аргументы недели» ранее сообщали. После матча, когда сборная РФ проиграла мексиканской сборной, депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев сгоряча предложил «дать в морду» защитнику Жиркову.

Мутко отметил, что теперь депутат сам должен пояснить свои слова. Собственно, Лебедев и пояснил, что сказал свои слова сгоряча, на эмоциях. Виталий Мутко считает, что в любой ситуации надо держать себя в руках.