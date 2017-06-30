Закон о компенсациях обсудят в Госдуме южноуральские дольщики

Жители Челябинской области отправятся в Москву, чтобы 3 июля принять участие в парламентских слушаниях. Они обсудят проект закона о создании государственного компенсационного фонда для обеспечения обязательств застройщиков. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Владимир Бурматов.

Парламентские слушания по теме «Формирование эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства» состоятся в Москве на следующей неделе. Как рассказал депутат, эта тема особенно актуальна для Челябинской области.

Напомним, что в этом году в законе о долевом строительства грядут изменения. Нововведения предусматривают создание специального компенсационного фонда, в который застройщик будет выплачивать взносы. Без них он не сможет продавать квартиры по «долевке». Если застройщик банкротится, то владельцам квартир выплатят компенсацию.

Размеры взносов будут дифференцированы. По данным экспертов, застройщики будут вносить в фонд не менее 1 процента от всей стоимости строительства дома. Это позволит препятствовать деятельности недобросовестных застройщиков. После парламентских слушаний документ отправится на второе чтение.

-​ Тысячи людей, среди которых много инвалидов, многодетных семей, матерей-одиночек, отдали последние деньги, но так и не сумели получить жилье из-за недобросовестных застройщиков, - отметил депутат Госдумы. - Ситуация несправедлива, неприемлема. Чтобы ее разрешить и исключить такие проблемы навсегда, необходимо действовать системно.

Владимир Бурматов подчеркнул, что сейчас эксперты расходятся во мнениях о необходимости принятия этого закона.

- Но, несмотря на все сложности, наша основная задача – сделать так, чтобы в итоге были защищены интересы граждан, - уточнил депутат.